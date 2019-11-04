英：大選後決定引入華為5G否

彭博：需組聯合政府 難年內決定

據《衛報》報道，英國數字文化媒體和體育大臣尼科拉·摩根（Nicola Morgan）本月2日在回答下議院問詢時稱，本屆政府本打算在今年秋就華為的審查做出結論，但由於大選時間表與選前日程安排，「因此，該決定將由下屆政府做出。我期待未來政府將在合適的時間通知議會有關決定。」彭博社在上周四（31日）援引知情人士稱，考慮到大選後還要談判組建聯合政府，估計今年之內難以就華為5G問題做出決定。

今年4月，英國國家安全委員會曾決定允許華為參與5G「非核心」設備及基礎設施項目。7月份首相約翰遜上台後，英國政府決定推遲引入華為5G，理由是擔心美國制裁導致的不確定性。當時英國下議院科學與技術委員會還致函政府稱，從技術角度來說，沒有理由禁止華為參與5G，暗示這是一個政治決定。

英媒：約翰遜擬准入「不具爭議」部分

上月27日，英國《星期日泰晤士報》援引政府高級官員稱，約翰遜準備允許華為進入英國未來的5G電訊網絡「不具爭議」部分。該官員說，華為開發的一些技術在西方國家是買不到的，如果不與華為開展業務，英國可能會被甩在后面。 31日《泰晤士報》發布的民調統計顯示，約翰遜的保守黨以36%的支持率，領先工黨（24%）近12個百分點。