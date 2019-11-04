公開露面後8日 官宣渝副書記任學鋒病逝

未提患何病 11‧1缺席會議惹關注

在中共四中全會結束後，《重慶日報》報道，11月1日，重慶市委常委會召開擴大會議，傳達貫徹四中全會精神，市委書記陳敏爾主持會議並講話，包括市長唐良智，市人大常委會主任張軒，市政協主席王炯，中共政協社法委副主任徐敬業，市委常委，市人大常委會、市政府、市政協負責人，市檢察院、重慶大學主要負責人都出席會議，唯獨市委副書記任學鋒罕有缺席引發關注。

另據《重慶日報》報道，10月26日，重慶市委理論學習中心組舉行專題學習會。市委書記陳敏爾主持會議並講話。國務院扶貧開發領導小組副組長劉永富作輔導報告。市長唐良智，市人大常委會主任張軒，市政協主席王炯，市委副書記任學鋒，市委常委，市人大常委會、市政府、市政協、市檢察院、重慶大學主要負責人參加。這是任學鋒最後出現於公眾視線。

在8日後，重慶官方昨突然宣布，稱任學鋒近日因病醫治無效，不幸離世。本報獲得消息則稱，任學鋒是跳樓自殺。有關消息暫未獲官方證實。

曾被視為廣東省長人選

任學鋒是河北邢臺人，長期天津任職，2004年至2008年曾任天津市政府駐香港「香港津聯集團有限公司」副董事長、董事長，後擔任天津副市長。2014年8月，任學鋒接替落馬的萬慶良任中共廣東省委常委、廣州市委書記。2017年2月升任廣東省委副書記兼任廣州市委書記，是中共十八屆、十九屆中央候補委員，一度被視為廣東省長人選。但2018年7月，任學鋒不再兼任廣州市委書記。同年10月17日平調任中共重慶市委委員、常委、副書記。