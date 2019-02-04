印度轉審慎提新要求 RCEP貿協難產

由中國牽頭並匯集東盟及印度、日本和韓國等主要對話伙伴的RCEP，是此次東盟峰會的重頭戲。16個參與國領導人今日將針對協議的談判進展，發表聯合聲明。新加坡《聯合早報》報道，長達8年的RCEP談判進入最後關鍵階段。不過，因印度提出新訴求，各代表就最棘手的市場准入問題至今未達成共識，談判相信無法在期限內，即東盟峰會期間取得突破。

涵蓋近半人口 1/3經濟

RCEP約20個對象領域中至今已結束共18個領域的談判，但以關稅為首的重要領域尚未達成共識。RCEP涵蓋全球近半數人口和三分之一的經濟總量，一旦形成將是具有戰略意義的貿易協定。《日經亞洲評論》引述消息來源指出，RCEP距談成只差臨門一腳，領導人仍將努力在峰會閉幕前「挽救」協定，或至少力爭在年底前達成協議。

印媒：農民工業界憂中國商品湧入

作為此次東盟峰會的東道主，泰國近來一直在推動達成一份RCEP初步協議，以此緩解中美貿易摩擦對地區經濟增長的威脅。菲律賓貿工部長洛佩茲上周六對媒體稱，談判要到明年2月才能完成，並以「還有一個大國拿不定主意」，暗示目前各國已準備就緒完成談判，只差印度。

據《印度商業在線》報道稱，印度工業界和農民擔心，一旦降低中國商品的關稅，更多廉價進口商品可能湧入該國市場。