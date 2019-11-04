李克強：啟二審行為準則穩定南海 東盟峰會上稱願按3年時間表合作　越南：該區安全不穩

新華社報道，應泰國總理巴育邀請，李克強2日晚抵達曼谷，將出席第22次中國－東盟（10+1）領導人會議、第22次東盟與中日韓（10+3）領導人會議和第14屆東亞峰會（EAS），並正式訪問泰國。

稱是重要里程碑 沒國家可獨善其身

李克強昨日出席中國－東盟（10+1）領導人會議時表示，在中國同東盟國家共同努力下，南海局勢保持總體穩定。李克強說，面對當前世界經濟下行壓力加大、不穩定不確定因素增多等挑戰，沒有國家能獨善其身，合作才是大勢所趨，才能互利共贏。他稱中國和東盟已完成南海行為準則單一文本磋商草案的第一輪審讀，這是「非常重要的里程碑」。他還表示，「我們願意與東盟合作，按照設定的3年時間表，以已達成的共識為基礎，共同維繫南海長期的和平與穩定。」

晤越南總理 籲把握雙邊關係發展

數月前，中國石油勘探船海洋地質8號及護航船舶7月初駛入萬安灘附近水域，越南海警船一度與中方船舶對峙。李克強昨會見出席東亞合作領導人系列會議的越南總理阮春福時表示，中越是近鄰，同為新興經濟體，希望雙方牢牢把握雙邊關係發展的大方向，相向而行，為明年兩國建交70周年營造良好氛圍。雙方要妥善處理海上問題，為擴大交流合作創造有利條件。

阮春福表示，越南高度重視發展對華關係，願以明年兩國建交70周年為契機，加強高層交往，深化各領域合作，通過對話溝通穩妥處理海上問題，推動兩國關關係持續穩定向前發展。

消息：美原擬動員抗議中方主張

據越南《人民報》報道，在與李克強會晤前，阮春福前日在東盟峰會全體會議上發言時稱，維護和平與穩定環境的先決條件是維持基於國際法的秩序。近期在地區海域上發生嚴重違反國際法的行為。雖然上述行為已結束，但其給東盟留下深刻的教訓。他指南海海域上的安全與穩定局勢非常脆弱，要求區內所有國家認真兌現承諾與負責任地維護，旨在確保類似行為不再發生。

另據共同社，東盟出席今日與美國會議的首腦或僅有現任主席國泰國等3國。多名外交消息人士昨日透露了此事，並認為若東盟對美國的不信任感高漲，中國的發言權可能會相對增強。據外交消息人士稱，美國認為圍繞南海主權的中方主張「是擴張主義且非法」，計劃在東亞峰會上呼籲東盟成員國向中國提出抗議，但此事也可能告吹。

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