蔡賴初選後首同台不談搭檔

韓國瑜朱立倫同台撐洪秀柱

中央社報道，台南昨日上午在相近的時間內有兩場大型選舉活動，尋求連任的民進黨立委林俊憲獲得蔡英文、賴清德站台，空降南部選立委的國民黨前主席洪秀柱的競選總部成立活動則獲得韓國瑜、朱立倫、國民黨主席吳敦義站台。

今次是蔡英文與賴清德在初選後首度同台，他們與林俊憲等在台上手拖手高喊口號，蔡特別感謝賴幫手輔選，其後兩人一同接受訪問。蔡英文說「並肩作戰的感覺很好」，但未有正面回應「蔡賴配」的問題，僅稱「我們很團結，會在最適當的機會提出最佳的組合」。賴清德則指，輔選是責任，「和什麼位置都沒有關係」。

呂秀蓮未達聯署門檻退選

另邊廂，韓國瑜在初選後面臨黨內整合問題，包括鴻海集團創辦人郭台銘一度考慮獨立參選並已退黨，前立法院長王金平也堅持參選且不表態支持韓，有國民黨立委力促「韓朱配」，近日也傳出朱立倫將接任韓國瑜競選總部主委。對此，韓國瑜與朱立倫皆未鬆口，僅表示會再討論。朱還表示，「我們一直都很好」，歷任黨主席一定會支持洪秀柱、韓國瑜。

此外，非依政黨提名的總統參選人聯署昨日截止，但早前表態參選的8組人選均未達到280,384人聯署的門檻，無法取回100萬新台幣（約26萬港元）保證金，包括前副總統呂秀蓮。呂在聯署截止前宣布退選，表示深致歉意，感謝所有支持者，批評聯署規定違憲。