美介入台海機會微 軍事欠勝算經濟代價大

馬英九：台美關係友好但缺實效

對於美國插手台灣問題，王湘穗及金燦榮亦認為，一旦台海有戰事，美方積極介入的可能性非常低。王湘穗表示，美國在1996年台海危機時就曾評估過介入台海的可能，結果證明兩岸發生軍事衝突後，美國軍方若介入在台海付出的軍事代價遠比二戰在太平洋戰區付出的代價高得多。「從1996年蘭德公司報告《恐怖的海峽》開始，美國國會做過一系列聽證。結果顯示若台海有戰事，美方的介入方式僅僅局限於情報支持，最積極也不過是離岸封鎖。前段時間美國戰略基金會再次評估，中國東風17一出恐怕更沒戲了。」

金燦榮則在經濟層面來分析，他認為「美國經受不起和一個大國局部戰爭的失敗」。金燦榮說，美國一半以上的GDP依靠金融服務業，而美元在世界貿易的霸權與美國超級大國的信用有關。若美國在台海失利，不僅國家信用會破產，美國亦會墮落成為地區大國，「這對美國而言，戰略代價非常大」。