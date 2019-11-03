指各方政策正朝衝突方向發展 陸學者：武統台灣可能增

金燦榮：台灣問題軍隊解決

中國人民大學國際關係學院副院長、中國對外戰略研究中心主任金燦榮10月31日在一個茶話會上表示，目前台灣問題在政策和結構層面均發生了劇烈變化，這些變化有利於大陸加快解決台海問題的進程。金燦榮指出，台海問題在1996年之前，仍是一中架構下兩個政權的治權之爭。而在1996年台灣向台獨方向發展後，兩岸關係也從治權之爭，逐漸轉為法理上的主權之爭。

今年初，國家主席習近平在紀念《告台灣同胞書》40周年的講話中，對台定下「和平統一、一國兩制」的目標，遭台灣當局的強烈反對。美國在涉台問題上亦動作頻頻，不僅支持對台軍售；還為台灣出頭，阻止相關國家與台斷交，連副總統彭斯也發聲撐台灣。金燦榮說，近年來為遏制中國發展，美方在台灣、香港等問題頻繁觸碰中國底線，「美國打台灣牌的傾向在加強，有些無所顧忌」。

金燦榮認為，從種種迹象研判，中美和台灣在台海政策方面正在調整，並向衝突方向發展。他說習近平年初對台講話，「雖然內容與過去相仿，但基調卻顯示，大陸對台政策已從防獨向促統進行轉變。」他表示，當年毛澤東說台灣問題不急，放100年也不要緊，但他覺得「不用等那麼久了」。「習近平主席這幾年見了江丙坤、蕭萬長這幫台灣高官，都反覆強調一個觀點，台灣問題不能一代一代拖下去」。他說這就意味着習近平要在任內解決台灣問題。

金燦榮被台灣稱為「武統學者」，曾說過若台灣總統蔡英文始終不接受九二共識，大陸會以「觀察、施壓、對抗、衝突」4階段處理台灣問題，但他在茶話會上並沒說明現在進入什麼階段。他指出，兩岸的實力對比太過懸殊，「1988年台灣和大陸恢復交流時，台灣GDP總量佔大陸總量的45%，今年很有可能僅福建一省的GDP都超越台灣」；在軍事上，解放軍也佔據絕對優勢。最終解決台灣問題，「我估計是要依賴咱們偉大的人民軍隊」。

王湘穗：動武代價大但一定贏

原解放軍空軍大校、北京航空航天大學戰略問題研究中心主任王湘穗亦認為，中央提出以「一國兩制」統一台灣，是希望「和平解決」，避免戰爭，但如果美國介入太深或台灣「以獨拒統」，最終結果一定是大陸採用武力，「雖說會付出一些代價，但一定會贏」。

明報記者