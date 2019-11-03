駐京周記：區塊鏈為何值得政治局學習？

對中國未來發展起關鍵作用

區塊鏈本質上是一個去中心化的資料庫，是指通過去中心化和去信任的方式集體維護一個可靠資料庫的技術方案。這種不依賴第三方、通過自身分散式節點進行網路數據的存儲、驗證、傳遞和交流的方案，被認為是安全、可追溯和不可更改的。然而對於絕大多數百姓而言，區塊鏈不過是一個可以進行短期盈利的具有金融屬性的抽象概念。上月26日，新華社一條關於中央政治局集體學習區塊鏈的新聞，即讓諸多區塊鏈概念股漲停，而作為以區塊鏈為底層技術支持的虛擬貨幣比特幣，更一度漲破一萬美元。更多參照比特幣研發的其他虛擬貨幣，也聞風而漲，民間投資者認為，中央政治局集體學習區塊鏈，利好虛擬貨幣，未來或會為虛擬貨幣公開交易搭建國家級平台。

作為國家最高決策層，如此重視並集體學習科技戰略，在過往並不常見。看來區塊鏈技術並不僅僅局限於虛擬貨幣的發展和價值，其商業和實際運用將對中國未來的發展起到非常關鍵或者決定性作用。區塊鏈技術若擴展至國家治理層面，將會更先進和更優化，例如內地各省市過往社保基金與相關資料並不互通，限制了人才流動，若有區塊鏈，就可以打通其中的環節，方便不同地方調取。相信未來對款項的使用和審批會更加規範。曾經層出不窮的官員履歷造假問題亦會得到有效遏制。

為國家治理提供現代化技術支撐

因此，就另一層面而言，區塊鏈更像是一套治理架構。它通過集成分佈式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密算法等技術，大幅提高「作惡」門檻，可以為國家治理體系和治理能力進行現代化技術支撐。值得一提的是，上月26日，密碼法亦獲通過，該法律被視為是為基於密碼技術而發展起來的區塊鏈技術，掃清和釐清法律障礙和權屬。

明報記者 鄭海龍