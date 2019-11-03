日媒：中日「第5份政治文件」料納「帶路」

北京提出 聚焦醫療農業

《日本經濟新聞》報道，第5個政治文件將指出2020年中日關係的方向不僅是戰略互惠，也希望在全球議題上合作，發展雙邊關係。對於該文件，日方關注的是全球暖化、朝鮮局勢，中方則聚焦醫療、農業等，兩國也將協商貿易規則。報道引述中國外交部的消息指出，中方希望在文件中寫入「一帶一路」、「新時代」等字句。中國駐日大使孔鉉佑9月也曾表示，透過深入討論，如果條件成熟，對簽署第5個政治文件沒有異議。

中日1972年邦交正常化以來，一共簽署4個被視為兩國關係基礎的政治文件，包括1972年《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》、1998年《中日聯合宣言》及2008年《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。

日本首相安倍晉三計劃下月到中國出席中日韓領導人會議，目前中日政府正在磋商安排習近平與安倍舉行會談。另據共同社報道，安倍今起赴泰國出席東盟相關首腦會議和區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）首腦會議，明日將與中國國務院總理李克強舉行單獨會談。

此外，多名日中外交消息人士透露，兩國政府基本決定，在中國國務委員兼外長王毅本月下旬為出席二十國集團（G20）外長會議訪日之際，舉行有關人文交流的高級別對話的首次會議。此舉意在習近平訪日之前，推動兩國在更廣泛領域加強交流。