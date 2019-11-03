抖音母企收購案 美國展國安調查

路透社上周五（1日）引述知情人士消息指，負責審查外國收購美國企業的美國海外投資委員會（CFIUS），正在對抖音母公司北京字節跳動科技有限公司（Byte Dance）2017年收購Musical.ly一案進行調查，因收購並未徵得委員會批准。

TikTok被指限制港示威內容

字節跳動在2017年11月斥資10億美元（約78億港元）收購Musical.ly，其後把Musical.ly與海外版抖音TikTok合併。TikTok在美國青少年中極受歡迎，在美國的2650萬月度活躍用戶中，約60%年齡在16歲至24歲之間。

美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）日前促請政府調查收購，指TikTok限制香港示威等敏感政治內容。聯邦參議院少數黨領袖舒默（Charles E. Schumer）和共和黨籍參議員卡頓（Tom Cotton）也曾要求美國政府對TikTok展開國家安全調查，他們對平台收集用戶數據以及中國政府的角色感到憂慮。

TikTok一名發言人拒絕評論政府的調查，只表示公司正在配合。報道指，美國一直在加緊此類安全審查。CFIUS去年還迫使中國的螞蟻金服放棄收購美國的速匯金（MoneyGram International），理由是擔心用戶數據安全。