中美昨通話稱獲共識 特朗普倡艾奧瓦簽約

中國商務部網站昨日凌晨1時發布消息稱，1日晚，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論，並取得原則共識。此外，雙方還討論了下一步磋商安排。商務部部長鍾山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參與通話。

美國貿易代表辦公室（USTR）隨後也發表聲明，指中美雙方在一系列範疇取得進展，並正處於解決關鍵議題的過程當中。辦公室又說，雙方將繼續進行副部級磋商。特朗普當地時間1日亦表示，中美貿易談判順利，但再次強調在達成協議前不想透露更多細節。

競選起跑農業州 習多次到訪

路透社報道，特朗普還透露正物色簽訂首階段協議的地點，國家主席習近平曾經多次到訪的艾奧瓦州（Iowa）可能是一個選址。艾奧瓦州是美國主要農業州份，每年出口的玉米、大豆總額超過140億美元。亦是2020美國大選兩黨黨內初選第一個投票的州。2016年美國大選中，特朗普獲得艾奧瓦州51.1%的支持，並得到了該州的選舉人票。特朗普稱，屬意這個選址是因「將達成大規模農產品交易」，又認為習近平「會願意的」。此前美方預期將於16日至17日的APEC峰會期間簽訂協議，但由於智利放棄主辦，兩國領導人需另覓地點會面。

3關切：取消加稅 採購實際 文本平衡

國務院屬下《經濟日報》微信公號「陶然筆記」昨發表評論，指「妥善解決各自核心關切」是達成協議的前提。認為美方的核心關切很明顯是農產品，而中方有3個核心關切：一是取消全部加徵關稅；二是貿易採購數字要符合實際；三是改善文本平衡性，即維護國家的尊嚴。指出這3個問題必須解決。「核心關切如果解決不好，有些問題就會談不攏，懸而未決。核心關切能夠形成共識，那麼解決懸而未決問題的進程就會加快」，文章呼籲要對於談判是否能達成協議「保持理性冷靜，做好兩手準備」。

納瓦羅：三階段達協議

另外，對華鷹派的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）上周五接受霍士商業新聞網（Fox Business Network）訪問表示，中美可能分三階段達成全面貿易協議，以致中國可以作出完善的體制改革，解決「體制上的7項關鍵問題」，又指協議的關鍵在於有執行機制，容許美國在中國違反條款時受到制裁，又毋須擔心對方採取報復措施。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則表示，雙方已完成第一階段有關匯率、金融服務及開放市場予美國農產品等部分的談判，而保障知識產權及強制技術轉移的談判則會在第二階段進行。

明報記者

（中美角力）

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