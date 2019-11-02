涉25年前汕尾百萬劫案 最後疑犯藏無可藏自首

新聞App「南方Plus」報道，1994年12月27日夜晚，從廣州往汕頭的江西南昌籍胡氏夫婦，在海豐轉車搬行李時，一個麻袋突然裂開，露出一沓現金，乘務員李×見狀說：「這兩個外省人真是不怕死，帶那麼多錢出門。」另一名乘務員余經任聽到此言，即用「call」機告知老闆胡文偉，隨後4人商定打劫。

同伙曾捲「賊王」張子強案

4人假扮警察，駕駛一輛電單車在公路上逼停旅遊巴，上車聲稱查車，要求胡氏夫婦帶同行李落車，兩人拒絕，遭拳打腳踢、生拉硬拽，最終胡倒地，胡妻被石頭砸暈。4人得手後，胡駕客貨車接上同伙連夜逃往廣州。

分贓之後，余經任先行離隊，其他3人輾轉逃到湖南，但很快不和分道揚鑣、互不聯絡。5年後，警方在查辦「賊王」張子強案時得到線索拘捕陳剛，他因背負8條人命遭槍決。2002年，湖南永州警方破獲兩年前一宗殘殺女友碎屍案，落網的「廣仔」林子華被發現原來是林振生，他翌年亦被槍決。2017年，警方透過大數據終於找到余經任，他化名羅森林躲在海南萬寧市興隆鎮的深山檳榔園中，並已娶妻生子。

本周一，胡文偉到海豐縣公安局投案，他稱當年以李剛之名買了假身分證，一直在廣州芳村一郊外花圃園做「黑工」。由於近年內地出行、住宿等均需提供身分證明，而且監控鏡頭密佈，胡文偉覺得已藏無可藏，於是回鄉自首。