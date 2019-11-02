駐外官員捲諜案判死緩 成外國女官員情人 育兩私生子

央視報道稱，近年境外間諜情報機關的滲透策反和情報竊密活動更加猖獗，除刺探內政外交核心機密，還企圖在中國政權內部培植內應力量，並重點滲透軍隊、軍工企業、國防科研院所、涉軍民企，以及在經濟領域探取情報，對駐外機構、中資企業、留學群體、出國團組實施策反。

泄14份絕密及機密級文件

央視提及的3個案例中，49歲的張向斌1992年進入某部委從事外語翻譯工作，1996年派赴某國常駐，結識自稱該國外交部人員的當地間諜，後受高額報酬誘惑，數年間向對方提供數十份涉及中國內政外交機密的文件，其中有14份屬絕密級、機密級。駐外期間，張向斌多次嫖娼，與多名外國女子保持「不正當關係」，甚至與該國政府女官員發展成情人關係並生育兩個私生子。

2008年，張向斌辭職前還陸續從辦公電腦和內部網絡蒐集大量資料帶至國外，經查張共持有5200份文件、資料，其中標注絕密級的59份，機密級848份，秘密級541份。廣西國安廳2016年破獲此案，張向斌今年2月因間諜罪和非法獲取國家秘密罪被判死緩。網上流傳的消息稱，張向斌是中國駐越南大使館官員。

軍工研究所IT職員泄密囚終身

另外，34歲的某軍工科研院所下屬公司網絡管理員陳偉，2011年遇到自稱技術專家的外國人彼得，開始在金錢引誘和威逼之下向對方提供該科研院所文件，總計5500多份，其中包括146份機密級和1753份秘密級。今年3月，陳偉因「間諜罪」被判處終身監禁。

第三件是90後沿海某縣委宣傳部網宣中心記者邱德桂，在工作電郵中收到希望提供「負面信息」的請求，後來透過私人電郵向對方發去一批該縣宣傳部內部文件，其中1份機密級、5份秘密級，共獲取報酬1.1萬多元人民幣，去年6月因「為境外非法提供國家秘密罪」被判監4年。中央社報道，邱德桂此前曾在中共福建省福州市閩清縣委宣傳部旗下的「閩清新聞網」多篇報道掛名，疑其提供機密給軍情局。