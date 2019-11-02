韓國瑜請假造勢 與蔡英文支持度差距縮至9百分點

蔡韓賴柯今同赴台南助選

除蔡韓在台南外，近日躍居台灣第三大政黨的民眾黨主席、台北市長柯文哲今天也將現身台南，替參選立委的黨友站台。另據《聯合報》消息，日前正尋求聯署的新黨提名總統參選人楊世光昨表示，預料無法在今天爭取足夠聯署書，新黨會支持韓國瑜。

新黨改撐韓 呂秀蓮：料可入閘

以相同途徑爭取參選的前副總統呂秀蓮則表示，實際聯署書份數仍待各地彙整，依照她拜訪接觸的經驗，應會過關。

中央社報道，聯署今天截止，依規定須獲28,0384人聯署，才可入閘角逐2020大選。

韓國瑜上月16日起請假投入大選，半個月過去，其民調支持度似有回升。據台媒「ETtoday新聞雲」周三發布的民調顯示，蔡英文以42.1%的支持度領先韓國瑜的33.1%，但兩人差距縮小至9個百分點。結果顯示，30.1%人看好韓的選情翻盤，認為翻盤可能性低者則有45.4%。至於政黨票支持度，目前排名第一的仍為國民黨。不過，台媒《品觀點》周四公布的民調則顯示，兩人的支持度差距近15個百分點，韓的支持度僅25.1%。