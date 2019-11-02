四中提黨領導6要求 「不忘初心」居首 記者會稱解答了國家治理「堅持什麼發展什麼」

中國體制圖譜13部分

黨領導為本

中宣部昨罕有聯合中央政策研究室、中央財經委員會辦公室、全國人大常委會法工委、全國政協辦公廳、司法部舉行記者會，中宣部常務副部長兼中央政策研究室副主任王曉暉表示，在中共黨史上，這是首度以一次中央全會專門研究國家制度和國家治理問題並作出決定。他指出，此次全會「主題重大、事關根本」，堅持和完善中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化，是關係黨和國家事業興旺發達、國家長治久安、人民幸福安康的重大問題」。

王曉暉又說，審議通過的《決定》，最大的歷史貢獻是全面回答了在中國國家制度和國家治理上，應該「堅持和鞏固什麼、完善和發展什麼」這個重大政治問題。周四出爐的公報共提出13個「堅持和完善」，涵蓋黨的領導制度體系，及涉及民主、法制、行政、經濟、文化、保障、監督、社會治理、生態文明、一國兩制、獨立自主外交、和黨對軍隊絕對領導等方面，而涉及「鞏固和發展」的部分重點被提及的內容則有「愛國統一戰線」和「公有制經濟」。

永葆中共純潔性

得人民衷心擁護

而在13個「堅持和完善」中，黨的領導制度是國家的根本領導制度，統領和貫穿其餘12個方面的制度。中央政策研究室副主任江金權表示，四中全會對黨的領導制度體系提出六大要求。首要內容即為「建立不忘初心、牢記使命的制度」，他指出堅守黨的初心和使命是鞏固黨的領導地位的基礎和前提：「建立這方面的制度，就是要推動全黨恪守黨的性質宗旨、理想信念、奮鬥目標，使我們黨永葆先進性純潔性，永遠得到人民的衷心擁護。」

江金權還提到全會「完善堅定維護黨中央權威和集中統一領導的各項制度」，堅定維護黨中央權威和集中統一領導是黨的領導的最高原則。在思想上政治上行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致，實現全黨團結統一、行動一致。而「健全黨的全面領導制度」，是對黨「總攬全局、協調各方」領導地位的準確界定。

江金權還談到為什麼執政和如何執政的問題，他說全會要求「健全為人民執政、靠人民執政各項制度」，稱「為人民執政、靠人民執政」是黨的領導的根本目的和根本方式，健全這方面的制度，就是要堅持以人民為中心，緊緊依靠人民治國理政，鞏固黨執政的階級基礎和群眾基礎，同時「健全提高黨的執政能力和領導水平制度」。他說，黨的執政能力和領導水平決定治國理政成效；健全這方面的制度，就是要改進黨的領導方式和執政方式，全面增強黨的執政本領，不斷提高黨科學執政、民主執政、依法執政水平。

學者：治理核心是法治

研究轉型問題的北京獨立學者周舵接受美國之音訪問認為，治理現代化的關鍵與核心就是法治，就是十八屆四中全會提出的全面推進依法治國、法治建設，但在一黨專政的背景下這些目標難以實現。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676