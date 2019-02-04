5G內地啟用 月費最低128 3電訊商套餐出爐 京滬穗深先開通

工信部昨日與三大運營商在2019年中國國際信息通訊展覽會上舉行5G商用啟動儀式。工信部副部長陳肇雄表示，中國網絡設施正不斷改善 ，網絡下載速率提升到全球先進水平，今年底將開通13萬個5G基站。根據名單，共有50個內地城市率先開通5G，包括北京、上海、廣州、深圳、杭州、廈門等。

最高流量300Gb 超限額外收費

費用方面，中國移動的個人版5G套餐共有5款可選，最平的128元流量上限為30Gb，598元上限則為300Gb；另有家庭版套餐，最貴為869元。中國聯通和中國電信的個人5G套餐分為7款，最平129元，最貴599元。3家運營商都設有「套（餐）外資費封頂」、「強制斷網」等規定。以中國移動為例，倘超出流量上限，每Gb收費5元，滿15元後按3元1Gb計費，額外流量費用達500元後停止上網功能。客戶須申請重開上網功能，按照3元/Gb標準收費，當月流量不再封頂；次月恢復「500元封頂」規定。

店員料100Gb流量半月用光

本報記者昨到北京海淀區一家手機連鎖店了解5G套餐銷售情况，只見5G體驗櫃枱被放置在店內當眼位置。工作人員表示，該櫃枱已設置逾兩個月，前來體驗5G的顧客非常多。但由於已到月底，店內每部體驗手機100Gb的5G流量均已用完，着記者過兩天再來試。他又說，由於5G的上傳下載速率很快，「100Gb的流量可能只夠用半個月」。

料4G與5G相互影響不大

由於使用5G須擁有5G手機，該工作人員說：「現在買華為5G手機的比較多一些，相信明年5G手機再多一些款式或降低價格，用戶還會大規模增長。」另外，對於5G普及後4G網絡會否降速，工作人員表示，由於兩種信號的通訊波段不同，互相影響的可能不高。

具官媒背景的公眾號「玉淵譚天」昨亦發文稱，對比韓國、美國、英國等國際主流營運商推出的5G套餐，中國的5G費用是國際主流運營商中最低，又稱中國是未來5G應用的「寶藏」市場，中國市場「始終向世界開放」。新華社報道稱，預計明年第四季度5G手機價格將下降到2000元。

截至9月售近80萬5G手機

今年6月，工信部向三大運營商發放5G牌照，目前5G套餐預約用戶超過1000萬。8月時，內地首部5G手機開閘發售，目前市面已推出超過10款5G手機，截至9月出貨量達78.7萬部。

明報記者