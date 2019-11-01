北京聞風：兩國兩會議 李克強外訪聚焦「帶路」 ／文：鍾鳴九

今次李克強赴烏茲別克出席上合組織總理會議，將推動落實今年6月比什凱克峰會成果。上述會議共簽署22份文件，內容涉及地區安全、禁毒、經濟、環保等領域。此外，中方有意以上合組織為平台推動「帶路」建設，同時深化區域經濟合作。

關於在泰國舉行的東亞領導人系列會議，中國商務部部長助理李成鋼在早前的吹風會上表示，該會議「將推進區域經濟一體化，在堅持多邊主義和自由貿易、共同建設開放型世界經濟方面發出積極信號」。區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）談判進入衝刺階段，有望今年內完成。

訪烏茲別克泰國 兩大帶路伙伴

烏茲別克在歷史上是古絲綢之路的樞紐，如今更是共建「一帶一路」的重要參與者。泰國則一直是「一帶一路」重要合作伙伴。

「一帶一路」倡議已提出6年，已有100餘個國家和國際組織同中國簽署共建合作協定。今年4月第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇提出，「推動一帶一路建設邁向高品質發展」。分析人士指出，「一帶一路」的建設邁向高品質發展，首先要看科技創新、體制創新和文化創新能否成為合作的第一動力。

商科技合作制度建設 不止修路搭橋

基於此，是次出訪在推動「一帶一路」建設方面有兩點值得觀察：一是合作領域聚焦高科技。李克強將與烏茲別克就加強高級技術、基礎設施、資源開發等領域合作簽署一系列合作文件；與泰國則將簽署科技、電子商務等領域合作文件。二是注重制度建設。「一帶一路」倡議提出多年，已在基建、貿易方面有所成就。

有學者指出，在下一步的共建「一帶一路」過程中，應更注重制度建設，所有建設中的規則、標準、規制、治理以及法治，都與國際高標準接軌，按照高標準推進每個項目。這次出訪與烏茲別克、泰國所談的合作，將不拘泥於修路搭橋，與烏將簽署海關合作協定，與泰國則更重如何加強貿易投資及全方位互聯互通。

鍾鳴九