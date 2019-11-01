中美代表今通話 特朗普：簽約地點快出爐

新華社昨引述中國商務部報道，目前中美兩國的經貿磋商工作進展順利。美國方面，白宮發言人吉德利（Hogan Gidley）周三（10月30日）發聲明說，美國政府仍期待11月與中方敲定第一階段貿易協議。雙方回應顯示談判不會因為智利棄辦APEC而停頓。國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴上周五應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽通話；雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。

稱首階段協議內容佔整體六成

今年初中國曾向美方提議在海南舉行習特會，不過當時被萊特希澤及白宮對華鷹派阻止，認為特朗普赴中國等於是向中國示好，也不應輕易舉行習特會。截至昨日，雙方仍沒公布中美元首會晤的新安排。有美國記者前日在Twitter發帖稱中國已提出由澳門替代智利作為簽署協議地點。

內地官媒《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」昨發文回應稱，該說法並非事實，「像是無中生有的猜測」。「陶然筆記」又稱，無論APEC峰會開或不開，中美經貿磋商仍按原計劃繼續快速推進，「從中美兩邊釋放信息的節奏和內容看，現階段雙方仍然體現出較明顯的協調性」。

（綜合報道）

（中美角力）