公有制「經濟主體」 私有制「鼓勵引導發展」

根據公報，四中全會提出：「（要）堅持和完善社會主義基本經濟制度，推動經濟高質量發展。公有制為主體、多種所有制經濟共同發展，按勞分配為主體、多種分配方式並存，社會主義市場經濟體制等社會主義基本經濟制度。必須堅持社會主義基本經濟制度，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，全面貫徹新發展理念，堅持以供給側結構性改革為主線，加快建設現代化經濟體系。要毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展，堅持按勞分配為主體、多種分配方式並存，加快完善社會主義市場經濟體制，完善科技創新體制機制，建設更高水平開放型經濟新體制。」

習去年考察提「兩個毫不動搖」

在中美多輪貿易談判中，美方多次表達對中國經濟模式的不滿，並要求中國停止對國有企業補貼，及實行經濟結構改革。公報提到，面對國內外風險挑戰明顯增多的複雜局面，中央政治局「加強戰略謀劃，增強戰略定力，經濟社會保持健康穩定發展」。國家主席習近平去年9月在東北三省考察時曾強調：「毫不動搖堅持公有制經濟主體地位、國有經濟主導作用，同時毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展。」