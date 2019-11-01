四中提13堅持 首務「堅持黨領導」 4天會議閉幕 學者：重點一黨專政

會議公報於昨日下午公布。全會由中央政治局主持，中共總書記習近平作重要講話。新華社報道，有202名中央委員和169名候補中委出席全會。原有的204名十九屆中委中，澳門中聯辦前主任鄭曉松去年10月墮樓身亡，曾任中證監主席的劉士余今年5月主動投案，後被罰「留黨察看」兩年、政務撤職，並由正部級連降4級至一級調研員，本次全會亦確認有關處分；172名十九屆候補中委有3人缺席，長期在央企任職的馬正武和解放軍海軍專業技術少將馬偉明則獲遞補為中委。

今記者會 罕有多部門聯席

今日國新辦將舉行中全會記者會，罕有召集中宣部、中央政策研究室、中財辦、全國人大法工委、全國政協辦公廳、司法部等多部門負責人出席，顯示四中全會重點議題包括經濟、法治、統戰等。今次會議的主要議程是審議通過《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》，全文昨日尚未公布，但會議公報已可見端倪，13個「堅持和完善」可能是「決定」的13個章節。

「把黨領導落實到國家治理各環節」

根據全會公報，第一個要「堅持和完善」的就是「黨的領導制度體系」，強調「必須堅持黨政軍民學、東西南北中，黨是領導一切的，堅決維護黨中央權威，健全總攬全局、協調各方的黨的領導制度體系，把黨的領導落實到國家治理各領域各方面各環節」。另又提出建立「不忘初心、牢記使命的制度」，「完善堅定維護黨中央權威和集中統一領導的各項制度，健全黨的全面領導制度，健全為人民執政、靠人民執政各項制度，健全提高黨的執政能力和領導水平制度，完善全面從嚴治黨制度」。

「自我淨化」途徑 黨國監督體系需完善

全會也列出中國國家制度和國家治理體系13個「顯著優勢」，雖非與13個「堅持和完善」一一對應，但亦高度相關。在中共領導方面，「顯著優勢」為「堅持黨的集中統一領導，堅持黨的科學理論，保持政治穩定，確保國家始終沿着社會主義方向前進」。最後的「堅持和完善黨和國家監督體系」也與此相關，因為「黨和國家監督體系是黨在長期執政條件下實現自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高的重要制度保障」。

此外，全會提出「堅持和完善黨對人民軍隊的絕對領導制度」，強調「堅持人民軍隊最高領導權和指揮權屬於黨中央，健全人民軍隊黨的建設制度體系，把黨對人民軍隊的絕對領導貫徹到軍隊建設各領域全過程」。

黨建為主 章立凡稱反映乏安全感

北京歷史學者及時事評論員章立凡對本報稱，公報完全是官樣文章，將過去說過的東西再搬出來，但重點只有一個，就是強調「一黨專政」。章立凡還對香港電台表示，公報反映這次會議主題是黨建、黨治，目前形勢存在强大不安全感和危機等，否則在內部團結或矛盾不尖銳的情况下，應聚焦經濟。

對於全會提出「堅持和完善共建共治共享的社會治理制度，保持社會穩定、維護國家安全」，章立凡認為，當局在這方面已作長時間部署，建立基層及群衆間諜組織，推出「朝陽群衆」、「東城大媽」等，相信有關工作未來會進一步升級。

明報記者

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