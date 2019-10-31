滬15歲女科學家 改進加國數學家研究

澎湃新聞網報道，這已是談方琳第二年成為「最年輕科學家」。受邀出席世界頂尖科學家論壇，是因為談方琳是「中學生英才計劃」中的一員。該計劃是中國科協和教育部自2013年開始共同組織實施的中學生科技創新後備人才培養計劃，上海地區由上海市科協負責。

中三嶄露頭角 校長：不補課不「刷題」

上海市延安初級中學校長許軍介紹，「這個孩子很值得研究，在初中階段，從來不在外補課，也不刷題（不停做題）。」談方琳在讀初三時憑課題「斐波拉契數列與貝祖數的估計」，在「第33屆上海市青少年科技創新比賽」中獲得一等獎和主席獎（初中生唯一獎），以及「第33屆全國青少年科技創新比賽」一等獎。

《新聞晨報》稱，談的研究項目第一次建立了斐波拉契數列和貝祖數的聯繫。在應用上，解決了貝祖數的最佳上界和下界的估計問題，改進了加拿大數學家Rankin教授2013年在《美國數學月刊》上給出的一個粗糙的估計式。