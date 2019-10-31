測專注度電子頭箍入校惹爭議 為學生評分發送老師手機　網民憂成控制工具

小學生頭戴「頭箍」上課的場景，近日在內地網絡再次引發熱議。界面新聞昨日報道，名為FOCUS ONE的「腦機接口頭環」設備出現在浙江金華孝順小學課堂上，學生佩戴這個「頭箍」，可檢測上課的專注度，頭箍會為學生的注意力評分，看是否專心、有沒有轉移注意力。分數通過系統傳到老師的手機，再由老師把「分數」發給家長。

美國公司開發 電極測大腦活動

該小學使用的頭箍由美國麻省薩默維爾的初創公司BrainCo Inc.開發。這種頭箍使用3個電極探測大腦的電流活動，一個在前額，兩個在耳後，並將數據發送到老師的電腦。事實上孝順小學不是內地第一個使用這款設備的學校。上海世外小學境外部已經有40套FOCUS ONE設備供學生使用。今年7月，BrainCo在深圳福田中心書城舉行產品課堂騷。此外，首都師範大學、耶魯大學暑期課堂也和BrainCo合作過試行課堂。

BrainCo的創始人韓璧丞曾在美國西雅圖醫療設備研究中心工作，後獲得哈佛腦科學中心的博士學位，其公司的創始團隊多為哈佛求學的華人。

這款產品在進入中國後，單價3500元（人民幣，下同）並採取代理模式，目前北京、上海、杭州、深圳均已發展城市代理商。

稱用42天有進步 可長期保持

據BrainCo官方介紹，BrainCo發明的教育頭環目標定位在小學生、中學生群體。根據BrainCo在美國與哈佛共同發布的產品測試報告，學生平均使用產品達到兩個周期（平均一個周期21天）後，成績能夠實現從B到B+、B+到A-的提升，並能夠長期保持下去。

家長：專注力堂常見 頭箍可接受

對於這款頭箍，一名來自浙江寧波的母親稱，在沿海城市，幼兒的學前專注力課堂已經非常普遍。她對「腦機接口鍛煉專注」的接受程度頗高。在這名年輕母親看來，3500元的價格若能獲得長久的效果，是一個完全願意付出的代價。

不過，更多父母擔心的是產品安全。一名北京的年輕父親表示，如果這款產品真的進入大範圍實踐推廣，他會擔心孩子是否依賴，是否會像遊戲上癮一樣對這種頭箍上癮。

與一些父母較寬容的態度不同，不少網民認為這款只用到3個電極的超級簡易產品「不靠譜。不可信。不可敬」，知名科學科普博主「科學未來人」稱，這款產品當玩具怎麼營銷都可以，但用在孩子身上就有點說不過去了。有人則擔心，這種頭箍成為教師及家長控制學生的「緊箍」。

近年，內地「黑科技」紛紛進入校園，除了人臉識別系統外，像「人員度統計攝像機」及「EduBrain 教學分析系統」也開始被學校採用。人員度統計攝像機主要用於監控人群擁擠情况，並發出警報；EduBrain 教學分析系統則透過設置在教室內的監控攝影機、採音器等，分析老師與學生在課堂情緒和學習狀態，並在課後1小時內生成報告，供老師反覆運算教研、教學方式參考。