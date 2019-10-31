助台灣強化國際地位 美參院通過《台北法案》

中央社報道，參議院外交委員會上月25日通過共和黨籍加德納（Cory Gardner）牽頭提出的《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》，簡稱《台北法案》，參議院昨以「一致同意」（unanimous consent）方式通過該法案。

倡助維繫邦交國 眾院版本待表決

法案指出，美國總統應定期提供符合台灣需求的防禦物資，以應對中國大陸現在及未來可能的威脅，包括支持台灣發展及整合具機動性及成本效益的不對稱戰力。法案又要求總統依據《台灣旅行法）鼓勵美國高級官員訪台。

眾議院外交委員會預計今日對眾院版本的《台北法案》表決，之後再送眾議院表決，一旦獲通過，參眾兩院將協商最終版本，經兩院各自通過後再由總統特朗普簽署生效。

台灣總統蔡英文昨表示，非常感謝美國各界對台灣的支持，台灣會持續有自信地走向國際，也會跟美國及其他理念相同國家一起努力，讓區域和平穩定。台灣外交部和駐美代表處亦表達感謝。

另外，台灣上月在5天內接連失去兩個南太平洋邦交國所羅門群島和基里巴斯，近日又傳出加勒比海島國「聖文森特和格林納丁斯」也可能與台斷交。國台辦發言人馬曉光昨在記者會上表示：「堅持『一個中國』原則是國際社會的普遍共識，也是人心所向，大勢所趨，我想這個趨勢還會發展。」