助台灣強化國際地位 美參院通過《台北法案》

【明報專訊】美國聯邦參議院周二（29日）通過《台北法案》，要求行政部門採取積極行動支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係和非正式伙伴關係。台方對此表示感謝。
中央社報道，參議院外交委員會上月25日通過共和黨籍加德納（Cory Gardner）牽頭提出的《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》，簡稱《台北法案》，參議院昨以「一致同意」（unanimous consent）方式通過該法案。
倡助維繫邦交國 眾院版本待表決
法案指出，美國總統應定期提供符合台灣需求的防禦物資，以應對中國大陸現在及未來可能的威脅，包括支持台灣發展及整合具機動性及成本效益的不對稱戰力。法案又要求總統依據《台灣旅行法）鼓勵美國高級官員訪台。
眾議院外交委員會預計今日對眾院版本的《台北法案》表決，之後再送眾議院表決，一旦獲通過，參眾兩院將協商最終版本，經兩院各自通過後再由總統特朗普簽署生效。
台灣總統蔡英文昨表示，非常感謝美國各界對台灣的支持，台灣會持續有自信地走向國際，也會跟美國及其他理念相同國家一起努力，讓區域和平穩定。台灣外交部和駐美代表處亦表達感謝。
另外，台灣上月在5天內接連失去兩個南太平洋邦交國所羅門群島和基里巴斯，近日又傳出加勒比海島國「聖文森特和格林納丁斯」也可能與台斷交。國台辦發言人馬曉光昨在記者會上表示：「堅持『一個中國』原則是國際社會的普遍共識，也是人心所向，大勢所趨，我想這個趨勢還會發展。」