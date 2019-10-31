美伙22國促停拘維族 中國：指摘無助貿談

54國讚新疆反恐保障人權

美國之音報道，英國常駐聯合國代表皮爾斯（Karen Pierce）代表23國發表聯合聲明，敦促中國盡快落實聯合國獨立專家關於新疆問題的建議，包括不任意拘押維族人和穆斯林，並呼籲其他國家不要遣返新疆難民。白俄羅斯駐聯合國代表雷巴科夫（Valentin Rybakov）則代表54國作出截然相反的發言，表示新疆反恐和去極端化措施有效保障新疆基本人權，反對有關國家將人權問題政治化、對別國點名指摘和公開施壓。

外交部指美英人權紀錄不光彩

中國常駐聯合國代表張軍稱，「很難想像」美國一邊要求達成貿易協議，一邊利用人權等問題指摘中國。新華社引述張軍稱，美英等國的指摘是粗暴干涉中國內政，蓄意在聯合國挑起對抗，中方對此堅決反對、絕不接受。他反問：「有的國家手上沾滿了鮮血，有何資格在這裏指摘別人、說三道四？」外交部發言人耿爽亦稱，美英等國的人權紀錄並不光彩，「應好好反省」。

另據中新社報道，中國駐美大使崔天凱周一在一個研討會上稱，希望美國對華政策能基於現實，保持理性，不要被偏執和誤判引入歧途。