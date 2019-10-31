習特會存變數 美：仍盼11月簽協議 華：近期將再通話 工作層加緊磋商

路透社引述一名美國官員表示，中美未必能趕及在11月簽署首階段貿易協議，但並非意味談判破裂，只是需更多時間預備。該官員表示，目標是11月簽署協議，但部分文本還沒準備好，又指目前進展良好。白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，中美雙方仍努力完成臨時協議的相關工作。他說：「正如總統數周前所說，我們已與中方達成第一階段協議，雙方都在努力完成文本。」特朗普特朗普曾多次表示，希望與中國國家主席習近平下月16至17日在智利簽署協議，日前又宣稱可能提早簽訂。

外交部發言人耿爽昨日回應表示，中美貿易談判牽頭人將於近期再次通話，在此其間兩國工作層將持續抓緊磋商，又重申希望雙方能在互相尊重、平等互利的基礎上找到妥善解決經貿問題的辦法。美國貿易代表萊特希澤和財長梅努欽上周五與國務院副總理劉鶴通電話，其後雙方發聲明稱在具體問題上取得進展，並稱敲定協議的某些部分。

美記者稱中國提澳門簽貿易協議

由於智利昨宣布取消11月主辦APEC峰會，霍士新聞（Fox News）記者Edward Lawrence昨日在Twitter表示，中國已提出由澳門替代智利，作為中美貿易戰首階段協議的簽署地點。白宮副新聞發言人吉德利（Hogan Gidley）發聲明稱，美國仍計劃在「相同時段」與中國簽署首階段貿易協議。

此外，路透社引述多名知悉中美談判情况人士指出，特朗普要求中國承諾採購巨額美國農產品的條件，已成為雙方僵持不下的障礙。特朗普早前公開表示，中國可能購買多達500億美元美國農產品，比貿易戰爆發前一年的全年購買金額高出一倍以上。

路透社：中方拒就採購農產品承諾

美國官員在談判中堅持這一要求，中方則不願對金額及具體時間框架作承諾。中國買家傾向保留視市場情况而定。一名中國國企官員解釋稱，中國不想購入大量民眾不需要的產品，或在需求不大時採購，倘美國農產品集中進入中國，可能讓國內市場難消化，中國農產品供應過剩會嚴重打擊當地價格，打破供需平衡。

明報記者

（中美角力）

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