北京地鐵將用人臉識別安檢

設「白名單」分類乘客 加強信用系統

《新京報》報道，「2019年城市軌道交通運營發展論壇」昨日在京開幕，北京地鐵運營公司董事長謝正光就安檢問題指出，將會加強乘客信用體系建設，建立地鐵「白名單」及快速安檢通道制度，並對失信行為加強「社會聯合懲戒」。謝未有提出具體落實時間。現時內地已立例規管乘客行為，例如在列車上吸煙、強佔座位等均會被列入失信名單，違者須面臨罰款或限制乘車等。

現時乘客進入北京各個地鐵站，除隨身物品須放入X光機檢查外，乘客也須通過安檢門及接受安檢人員以手持儀器掃描，高峰時段常大排長龍，入站費時。北京軌道交通指揮中心主任戰明輝表示，目前乘客和物品一同安檢的效率低，安檢儀器需改善。他稱，要應用人臉識別技術實現乘客分類安檢，研究建立分類標準，並形成對應的「人臉庫」，以人臉識別系統判別乘客，並將資料傳給安檢人員，後者據此採取不同的安檢措施。

北京地鐵目前有23條路線，營運里程為678公里，車站共394座，工作日的日均客流達1230萬人次。北京2至3年內還有370公里的地鐵路線將啟用，屆時營運里程將突破1000公里，工作日的日均客流預計將達1700萬人次。