售辱英烈海報 杭州網店被告

配字「為妹子，哥願往火坑跳」

澎湃新聞報道，西湖區檢察院公益損害與訴訟違法舉報中心上月接到市民舉報，稱在某網絡平台上有人銷售侮辱、詆譭英烈董存瑞、黃繼光的海報。檢察院調查後發現，在該平台經營「××畫坊」的瞿××，發布、銷售侮辱、詆譭革命先烈董存瑞、黃繼光的貼畫。在「董存瑞捨身炸碉堡」的畫像上配有「連長你騙我，兩面都有膠」；在「黃繼光捨身堵槍眼」的畫像上配有「為了妹子，哥願意往火坑裏跳」等文字。

涉事英烈事迹 官方列教材宣傳

根據官方資料，董存瑞在國共內戰中手托炸藥包炸毁國民黨軍碉堡而犧牲；黃繼光則在抗美援朝戰爭中，用身體堵住敵人槍眼殉國，並被追授「志願軍特級戰鬥英雄」。二人事迹受中國官方廣泛宣傳，並被寫進教材，內地幾乎人人知曉。

西湖區檢察院認為，瞿××在網上公開發布和銷售否定英烈崇高革命氣節和偉大愛國精神的海報，是對英雄烈士的詆譭和褻瀆，造成惡劣社會影響；依照《英雄烈士保護法》第22條和第26條規定，瞿的行為應被認定為侵害英烈名譽，依法應當承擔相應的民事責任。檢察院周一向杭州互聯網法院正式提訴。

全國首宗網絡法院英烈案

杭州互聯網法院表示案件已在審理，並透露這是全國檢察機關首例向互聯網法院提起保護英烈名譽的民事公益訴訟案。報道指，檢察院提告前徵求烈士董存瑞近親屬（黃繼光已無近親屬）的意見，烈士近親屬聲明不會提起民事訴訟，但支持檢察機關興訟維護英烈名譽。

內地去年5月起實施《英雄烈士保護法》，對保護英雄烈士作出一系列規定，包括保護他們的姓名、肖像、名譽、榮譽，禁止歪曲、醜化、褻瀆、否定其事迹和精神。當月，內地頗受年輕人追捧的自媒體「暴走漫畫」因發布一條戲謔董存瑞等內容的短片遭封禁，其網站及相關App亦被無限期封鎖。