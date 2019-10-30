特朗普：中美首階段協議有望提前簽

霍士新聞（Fox News）報道，特朗普在前往芝加哥前對傳媒稱，「我們可能會提前跟中國達成協議中的一大部分，我們稱之為第一階段，但這是很大一部分」。他表示，該協議有利於滿足美國農民和金融業的需要。報道稱，中美這一協議包括北京在知識產權、金融服務和農業方面讓步；作為回報，美國同意在10月15日不對中國商品實施新的關稅。

美國貿易代表署（USTR）同日發聲明稱，考慮延長對部分中國輸美商品的關稅豁免。據美國聯邦公報與USTR聲明，USTR將於11月諮詢公眾意見，討論是否延長對總值340億美元的中國商品關稅豁免期限，延長最多12個月。去年12月28日，USTR宣布給予984項中國商品加徵關稅豁免，將於今年12月28日到期。

340億美元華貨關稅豁免 美擬延長

昨日外交部例行記者會上，發言人耿爽並未回應提前簽約的問題，表示關於中美經貿問題，在不久前結束的高級別磋商中，雙方在部分協議磋商上取得實質進展；僅重申上周五兩國代表通話後中國商務部的聲明：「雙方同意妥善解決各自核心關切，並確認部分文本的技術磋商基本完成。」