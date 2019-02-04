進博會近200美企參展 規模稱冠 習將致開幕辭 路透社：藉機推動兩國經濟優勢互補

美展覽面積倍增 多上屆18家公司

商務部昨召開進博會中外媒體吹風會，副部長王炳南表示，預計將有4000多名各國政商學界和國際組織代表與會。商務部部長助理、進博會組委會辦公室副主任任鴻斌特別指出，美國企業參展數量由首屆的174家增至192家，展覽面積最大，達4.75萬平方米，遠多於去年美企參展面積2萬多平方米。

任鴻斌介紹，不少美國世界500強企業、跨國公司高管親自帶隊參展，當中有很多是第二年參展的「熟面孔」，另有企業將在進博會上「首發」重磅產品；除工業品外，還有不少日用消費品品牌，「這表明中國市場對美國企業具有巨大吸引力」。

路透社報道稱，受中美貿易戰影響，中國9月進出口數據均有下降，此時更多美企參與進博會，兩國企業望可藉機推動兩國經濟優勢互補，實現合作共贏。中美貿易戰局勢在本月稍有緩和，雙方有望在下月達成第一階段協議，重點內容之一是中方大量進口美國大豆、豬肉等農產品。

王炳南又表示，習近平將出席下周二（11月5日）進博會暨虹橋國際經濟論壇開幕式及相關活動，並發表主旨演講。開幕式後，習近平將與法國總統馬克龍等外國領導人巡視國家館。進博會期間，習還將會見部分國家元首和政府首腦，他與夫人彭麗媛將為各國領導人和嘉賓舉行歡迎宴會。去年的首屆進博會，習近平亦有出席及發表演講。

15主賓國包括意法俄印 無美國

新華社引述王炳南表示，目前進博會及虹橋國際經濟論壇等各項籌備工作已基本完成，並公布15個主賓國（獲主辦方以該國為主題宣傳，待遇勝一般參展國）分別是柬埔寨、捷克、法國、希臘、印度、意大利、牙買加、約旦、哈薩克、馬來西亞、秘魯、俄羅斯、泰國、烏茲別克和贊比亞；連同中國在內，共有64個國家、3個國際組織將亮相佔地約3萬平方米（約32萬平方呎）的國家展。參展國數量少於去年的82個。

50萬買手觀眾報名與會

企業展總展覽面積經過兩次擴大，從原來的27萬平方米增至33萬平方米（約355萬平方呎）。有來自150多個國家和地區的3000多家企業參展，涵蓋裝備、消費、食品、健康、服務等五大範疇、7個展區。50萬專業採購商和觀眾報名與會。

據官方數據，去年進博會現場意向成交（非以合約形式協議）金額達578.3億美元（約4530億港元）。任鴻斌昨無透露今年預期簽約額，惟強調中國有巨大投資吸引力，且從去年進博會以來採取一系列措施擴大進口，今屆目標主要取決於「企業和市場的需求」。

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