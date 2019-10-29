陝西油田試驗裝置爆炸釀8死

新爆破技術 威力相當黃色炸藥8倍

陝西省延安市延長縣委宣傳部通報，27日湖南永州的遠軍熱能動力科技公司在延長縣延長油田公司七里村採油廠米265、267井場，進行「超級氣體動能技術」提產試驗，晚上7時相關人員在試驗結束返回途中，車載試驗裝置發生爆炸。通報稱，事故共造成8人死亡，5名受傷送醫者狀况平穩。事故原因正在調查。

發生爆炸的「超級氣體動能裝置」是一款由遠軍熱能動力科技公司研製的爆破器材，澎湃新聞引用湖南紅網去年12月發布的一篇介紹文章稱是「全球首創無任何危險化學物質和有害成分」，並獲國家專利保護50多項。該裝置運用「超臨界氣體膨脹技術」儲放能量，爆破能量相當於三硝基甲苯（TNT）炸藥的8至10倍。

事故後官方新聞稿下架

官方資料顯示，遠軍熱能動力公司位於湖南省永州經濟技術開發區，成立於2017年12月。永州經開區此前宣稱，透過實施該技術，預期行業整體經濟效益提高30%，可實現年產值人民幣10億元，完成年稅收5000萬以上。不過前晚傳出爆炸事故後，永州經開區與湖南當地媒體放在網絡上的相關新聞稿與報道已搜尋不到，疑似已遭緊急下架。