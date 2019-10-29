林俊傑鎮江不適求診 醫護輪滾牀單網售針頭

牀單售1.3萬人幣 針頭索價7000

「金曲歌王」林俊傑「世界巡迴演唱會」的其中一場10月26日在鎮江開唱。觀察者網報道，林俊傑在結束演唱會後，因感冒前往鎮江第一人民醫院就診。豈料，翌日有網友在微博爆料，微信朋友圈中有鎮江醫院的護士，發現對方在售賣林俊傑的同款配套藥水、已經掛水的血針頭、耳溫儀等。牀單以1.3萬元人民幣出售，用過的針頭開價7000人民幣。

還有一段網傳短片則顯示，林俊傑出院後，多名護士圍在其用過的病牀前，其中一個護士嬉笑着躺在病牀上，旁邊護士們興奮地舉着手機拍照留念，隨後，另外一名身穿黑色衣服的女士也衝上前去順勢躺在病牀上。部分工作人員輪流也上去滾了一圈。

事件隨即在網絡上引發熱議，有網友表示：「這是什麼迷惑行為？不僅泄露患者隱私，還販賣廢棄的醫療器械，後者可是存在很大風險的。」還有網友批評，「明星的私生飯（指過度關注明星私生活的粉絲）現在竟然已經無孔不入，到了這種程度嗎？」

院方：無醫療廢物流失 相關人員停職

林俊傑歌迷前晚則在其官方微博呼籲，鎮江市第一人民醫院擅自泄露患者個人信息，應該出來說明。面對網友質疑，昨日凌晨，該醫院在微博發布聲明回應網傳「出售吊水針頭」事件，稱只是工作人員追星，拍攝了相關視頻照片後發布朋友圈，「經核查無醫療廢棄物流失」，聲明中還提及，目前涉事的相關工作人員已先行停職，後續視情况嚴肅處理。

林俊傑的經理人公司昨日發文回應稱，感謝林就診期間院方醫護工作人員的即時治療與照顧。針對林俊傑離開醫院後，極個別的工作人員無視職業操守的信息外泄的偏差行為，該公司深表遺憾，相信院方會進行後續相應的妥善處理。文中並稱林俊傑於當天已返回家中，繼續治療及恢復。