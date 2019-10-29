美艦黃海執勤 華派萬噸海警船監視

最新公開的照片攝於10月6日，當時「斯特拉頓」號正在中國黃海海域執行任務，並派出一艘巡邏快艇，照片中不遠處就是舷號2901的中國海警船。該海警船是目前中國海警裝備的最大執法船，也是中國第一艘排水量突破1萬噸的海警船，於2015年年底交付。相比之下，「斯特拉頓」號的排水量只有4500噸，還不到2901船的一半。

對外干涉 美海岸警衛隊漸替海軍

據此前的公開報道，「海警2901」船配備76毫米速射艦炮、2門副炮以及2挺高射機槍，航速高達25節，不論是續航力、耐衝撞性能、適航性、速度各方面都對周邊國家海上執法船具備較大優勢。

近年來美國海岸警衛隊執法船隻頻繁出現在中國周邊，逐漸成為替代美國海軍的對外干涉工具。自今年1月起，美海岸警衛隊在西太平洋部署了第一艘巡邏艦「伯索夫」號，並在3月還首次穿越台灣海峽。

據美國海軍研究學會網報道，美國海岸警衛隊司令卡爾·舒爾茨21日公開表示，美海岸警衛隊計劃增加在西太平洋地區的兵力部署，未來可能代替美國海軍執行「航行自由」行動。