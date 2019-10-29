英國安局促大學警惕華間諜

據「美國之音」報道，英國國家安全局和政府通信總部國家網絡安全中心對多所大學稱，「敵對國家」以英國大學為目標，竊取個人及研究數據和知識產權，再用於他們本國的軍事、商業和維護專制統治。情報機構也提醒這些學校的校長，他們與學校的研究人員都有可能成為目標，敦促校方確保北京資助的項目不會損害學術自由。

促確保京資助不損學術自由

報道指，過去10年來，約有500名中國軍事科學家參與過英國大學的講座和學習項目，其中涉及有關噴氣式飛機、超級電腦、導彈、坦克和艦艇的隱身塗料技術等敏感項目。

赴英留學的中國學生人數也在這段時期翻了一番，目前超過10萬人，為 英國高校帶來巨大收益。

有批評指出，過度依賴中國資金會讓英國院校受制於北京，在中國官員施壓下，一些大學已在課堂上審查有關香港反修例抗爭、西藏和台灣等議題的討論。

據英國《金融時報》報道，倫敦政治經濟學院（LSE）日前迫於校內壓力，已擱置了一個由上海風險投資家、政治學者李世默資助的有關中國的學術項目，原因是李曾多次讚揚國家主席習近平的威權統治，並為1989年的天安門鎮壓辯護。