央行擬推數字貨幣 全球首間

黃奇帆：需制定規則與主權信用掛鈎

中新社報道，由中國金融四十人論壇等機構共同推出的首屆外灘金融峰會昨日在滬舉行。黃奇帆說，在數字時代，有部分企業試圖通過發行比特幣、Libra挑戰主權貨幣，這種基於區塊鏈的去中心化貨幣脫離了主權信用，發行基礎無法保證，幣值無法穩定，難以真正形成社會財富。由facebook推出的數字加密貨幣項目Libra自面世以來便引起廣泛爭議，黃奇帆在上海對此表明態度，「本人不相信Libra會成功。」

「對主權國家來講，最好的踐行貨幣國家發行權的辦法是由政府和中央銀行發行主權數字貨幣。」黃奇帆認為，在全球央行發行主權數字貨幣過程中，除了要提高便捷性、安全性之外，還要制定一種新規則，使數字貨幣能夠與主權信用掛鈎，與國家GDP、財政收入、黃金儲備建立適當比例關係，通過某種機制遏制濫發貨幣局面。

黃奇帆說，中國央行數字貨幣（DCEP）是基於區塊鏈技術推出的全新加密電子貨幣體系，其意義在於它並非現有貨幣的數字化，而是M0（流通中現金）的替代。黃奇帆透露，「人民銀行對於DCEP的研究已經有五六年，我認為已趨於成熟，中國人民銀行很可能是全球第一間推出數字貨幣的央行。」