書協副主席趙長青受查 曾被舉報「賣字斂財」

業界：對聯鏡心最高售6萬元

趙長青曾長期在黑龍江任職，是中國書協近年來首個落馬的副主席。簡歷顯示，今年66歲的趙長青是遼寧義縣人，研究生學歷，1970年12月投入職場，1971年11月加入中共。曾任黑龍江團省委副書記、黑龍江省委宣傳部副部長、黑龍江省委宣傳部副部長兼省文聯黨組書記等職。2002年11月任中國文聯國內聯絡部主任，2005年12月任中國書法家協會分黨組書記、駐會副主席、秘書長，2014年4月任中國書法家協會副主席，2015年12月任中國書法家協會顧問。2018年6月退休。

一名書法收藏業內人士稱，早年趙長青的手書條幅幾千元人民幣一幅，趙在書協領導任內時期，其作品價格有所上升，對聯、鏡心作品最高到五六萬元左右，多由各畫廊、藝術機構持有。《北京日報》旗下的微信公眾號「長安街知事」稱，早在2015年初，便有人實名舉報趙長青，稱其把自己包裝成一流書法家，堂而皇之地賣字斂財、通過辦書法展覽從中斂財。