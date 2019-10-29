書協副主席趙長青受查 曾被舉報「賣字斂財」

【明報專訊】在十九屆四中全會召開之際，中紀委肅貪也在繼續進行。中央紀委國家監委網站昨日上午，援引自據中央紀委國家監委駐中央宣傳部紀檢監察組和山東省監委消息，稱中國書法家協會原分黨組書記、原副主席趙長青（圖）涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐中央宣傳部紀檢監察組紀律審查和山東省監委監察調查。
業界：對聯鏡心最高售6萬元
趙長青曾長期在黑龍江任職，是中國書協近年來首個落馬的副主席。簡歷顯示，今年66歲的趙長青是遼寧義縣人，研究生學歷，1970年12月投入職場，1971年11月加入中共。曾任黑龍江團省委副書記、黑龍江省委宣傳部副部長、黑龍江省委宣傳部副部長兼省文聯黨組書記等職。2002年11月任中國文聯國內聯絡部主任，2005年12月任中國書法家協會分黨組書記、駐會副主席、秘書長，2014年4月任中國書法家協會副主席，2015年12月任中國書法家協會顧問。2018年6月退休。
一名書法收藏業內人士稱，早年趙長青的手書條幅幾千元人民幣一幅，趙在書協領導任內時期，其作品價格有所上升，對聯、鏡心作品最高到五六萬元左右，多由各畫廊、藝術機構持有。《北京日報》旗下的微信公眾號「長安街知事」稱，早在2015年初，便有人實名舉報趙長青，稱其把自己包裝成一流書法家，堂而皇之地賣字斂財、通過辦書法展覽從中斂財。