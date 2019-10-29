四中全會審治理現代化 官媒：區塊鏈賦能 軍警嚴密戒備 維權者：軟禁開始

中共總書記習近平與近400名中央委員、候補中央委員、中共中央機構和政府主要部門的負責人、各省（市、自治區）黨政「一把手」，以及軍隊主要負責人出席會議。這次是中共十八大以來，相隔最長時間召開的中全會，距離上次有一年零八個月。新華社報道，這次會議決定將《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》稿提請十九屆四中全會審議。

十九大代表稱決定稿主題鮮明

在今次全會前，決定稿已向中共黨內外徵求意見。官媒稱，各地區、部門、有關方面和中共十九大代表對決定稿給予充分肯定，認為決定稿主題鮮明、重點突出、措施有力，同時提出許多很好的意見和建議。

在24日中共中央政治局進行第十八次集體學習，主題是區塊鏈技術發展現狀和趨勢。習近平發表講話強調，「要強化基礎研究，提升原始創新能力，努力讓我國在區塊鏈這個新興領域走在理論最前沿、佔據創新制高點、取得產業新優勢。」

A股區塊鏈概念股領漲滬深兩市

昨日，A股區塊鏈概念股暴漲，領漲滬深兩市，逾110隻區塊鏈概念股漲停。中央政法委公眾號昨日發表題為〈在區塊鏈的競賽中，中國的目標就是第一！〉的文章，表示在國際風雲波譎雲詭的今天，新一代互聯網技術已經和國家利益深深連在一起。競爭無處不在，誰搶佔制高點，誰就在貿易、外交、軍事等方面佔據優勢，發展慢人一步則可能在未來長期落後，信息技術已經成為一個國家爭取競爭優勢的戰略方向。

舉行四中全會的京西賓館，昨保安嚴密。賓館四圍路口都有警察和警車駐守，重要路口還有軍警雙崗警戒。與以往不同的是，今次警戒動用的社會力量不多。過往的重要會議期間，京西賓館北側均有大量來自於民間保安公司或居委會人員協助交通管制，但這次全部換成了警察和便衣。

胡佳：香港有天也軟禁民主派？

此外，多名居住北京的異見人士在Twitter上揭露自己被當局上門監視。獨立記者高瑜表示，「今天開始到四中會畢，以看視頻為樂。」北京知名維權人士胡佳則表示，「從10月26日前天晚上開始，我家自由城這裏就開始了四中全會安保維穩措施針對於我的軟禁。六四傷殘者齊志勇也是如此。世界上哪一個黨開其高層黨代會要對公民進行這種非法拘禁措施。北韓、古巴、伊朗嗎？將來有一天香港特首和建制派開會，也把民主派軟禁起來？」

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