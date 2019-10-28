大興機場國際航班開航 將開通國際及港澳台航線15條

機場安檢海關合作 旅客一次檢查

新華社報道，大興國際機場國際航線27日零時起正式通航。在大興機場四層國際出發、港澳台出發大廳，辦理值機手續後步行約100米外即是出境安檢區域。當旅客掃描護照後第一道門打開，旅客進入查驗通道，之後即是指紋、臉部識別設備。旅客只需面對鏡頭按壓指紋即可完成邊檢檢查。

與首都國際機場不同，大興國際機場將出境安檢前置，邊防檢查放在最後一關。北京邊檢總站副總站長吉利霞表示，這主要是為解決候檢擁堵問題，並保障機場和旅客的安全。目前自助通道系統已升級，當出現眼鏡、帽、口罩等遮擋臉部識別情况時，系統會自動提示，減少人為干預率。出入境檢驗通道亦會通過高清錄像監控旅客流量，實時調整開放率。

昨日也是大興機場B1層首次投入使用，乘坐機場快軌和京雄城際列車到達機場的旅客可以在該層辦理值機、行李託運和安檢。央視新聞報道，昨日清晨7點50分，首批旅客乘搭CA757航班前往曼谷，機場海關值班關員張博表示，為使旅客出境通關更加順暢、便利，海關與機場安檢部門合作，把兩道關卡合二為一，兩關變一關，實現旅客「只提交一次行李、只接受一次檢查」。

新航季料出入境人次57萬

在海關衛生檢疫查驗台和手提行李申報台前，海關關員並無再查驗手提行李。旅客通過安檢後，直接走向邊防檢查站。張博表示，海關升級原有的安檢系統及整合設備，在實現了監管「隱形化」（無人自動化）的基礎上，保證海關對出境旅客行李物品監管的職權不變，提升效能。

北京海關表示，自昨日起，北京大興國際機場國際及港澳台航線正式開航後，首日共有出境航班9架、入境航班6架。新航季，入駐大興機場的航空公司將達到15家（國內7家、國外8家），預計開通國際及港澳台航線15條，出入境旅客總量可望達到57萬人次。