收錄論述文稿70篇 部分首公開

新華社報道，該書是一部約14萬字的專題文集，以習近平2012年11月17日主持中共十八屆中央政治局第一次集體學習時的講話為開卷篇，以今年7月9日在中央和國家機關黨的建設工作會議上的講話為收卷篇，收入習近平有關堅持黨對一切工作的領導重要論述文稿70篇，其中部分文稿是首次公開發表。

報道稱，習近平圍繞堅持黨對一切工作領導的「重大意義、方向原則、體制機制、方式方法」等重大問題的深刻闡述，深化了黨對執政規律、社會主義建設規律、人類社會發展規律的認識，豐富發展了馬克思主義執政黨建設的理論。

習近平在中共十九大報告中，將「堅持黨對一切工作的領導」作為新時代堅持和發展中國特色社會主義基本方略中的第一條提出。新華社報道稱，堅持黨對一切工作的領導，對於增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，自覺在思想、政治、行動上同黨中央保持高度一致，完善堅持黨的領導的體制機制，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，提高黨把（持）方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力，實現「兩個一百年」奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢，具有重大深遠的指導意義。