英媒：約翰遜最快今周准華為參建5G

英國前首相文翠珊在今年4月已原則上同意華為有限度參與5G非核心網絡建設，後因辭職而延遲了決定。據英國《星期日泰晤士報》引述政府高層消息人士報道，首相約翰遜日前再召開有關華為的會議，看法與文翠珊政府一樣，最快或在本周正式批准華為參與當地5G電訊網絡建設，但僅限非核心部分。

有政府和安全部門的高層官員擔心此舉造成英國與美國的隔閡，因美國持續封鎖華為，並要求英國也禁止華為參建當地5G網絡，否則可能影響兩國在情報等領域合作。

華為獲中國首5G基站進網許可

華為則透過微信公眾號宣布，已率先獲得由工業和信息化部頒發的中國首張5G基站設備的進網許可證，這將幫助國內早日實現全場景的5G網絡覆蓋和容量提升需求，為用戶帶來極致的超高清影視、AR/VR等5G業務體驗。

另據華為旗下「心聲社區」消息，任正非本月在接受北歐媒體訪問時再次談及美國封鎖、5G等議題，被問會否歡迎特朗普參觀華為，任正非表示，「可以給他看，我會擁抱他的」。