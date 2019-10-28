37中美學者聯合倡議 促停貿戰

指衝突淪「融合」或「脫鈎」二元辯論

綜合媒體報道，有份起草的學者包括紐約大學法學教授雷蒙（Jeffrey Lehman）、哈佛大學教授羅德里克（Dani Rodrik）、世界銀行前首席經濟師林毅夫、北京大學國家發展研究院院長姚洋、金光講席教授盧鋒等，簽署者包括斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）、斯賓塞（Michael Spence）等多名諾貝爾經濟學獎得主，中方學者有社科院經濟學教授樊綱、復旦大學世界經濟研究所原所長華民、中國政法大學國際法學院教授孔慶江、對外經濟貿易大學教授屠新泉等。

彭博社引述學者倡議指出，目前的兩國貿易衝突淪落為經濟模式「融合」或「脫鈎」的二元辯論。學者們認為，未來更合理的貿易關係框架應「為中國留出空間，繼續推行通常是美國批評的目標的工業政策，同時還允許美國在中國政策損害其利益的情况下以有針對性的關稅做出回應」。他們相信這種方法可以維護中美在雙邊貿易中的大部分現有利益，但不要求經濟模式趨同，同時也符合當前的多邊體系。

美國對中國提出的有關加強知識產權保護的要求， 是雙方貿易談判的膠着點之一。纏鬥至今，美國政府據指正開始考慮將屢屢侵犯美國知識產權的中國公司列入被俗稱「黑名單」的「實體清單」。

白宮顧問研侵專利華企列黑名單

《華盛頓郵報》日前引述3名知情人士稱，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）團隊正在研究將侵犯美國版權和專利法規的中國公司列入商務部「實體清單」的可能。如無特別許可，被列入實體清單的公司將不能在美國經營。

報道引述一名前副助理貿易代表指，這不是使用實體清單的傳統做法，而是擴大了授權範圍，將使美國政府在無明確的流程指引下，評估知識產權權利方面的申訴。

明報記者

（中美角力）