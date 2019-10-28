獲邀國慶觀禮 受訪稱「自豪榮幸」 「全省優秀警察」車福濱涉包庇黑幫落馬

《北京日報》旗下的微信公眾號「長安街知事」報道，中央掃黑除惡第14督導組日前進駐黑龍江，並點名呼蘭區「涉黑涉惡涉傘涉腐」問題，要求加大深挖整治力度。兩天後，「哈爾濱市民喜愛的好警察」車福濱便應聲落馬。

「感動哈爾濱年度人物」 獲榮譽稱號50多次

車福濱今年47歲，哈爾濱人，1992年從部隊轉業進入市公安局，2000年被調入刑偵部門。2018年1月任刑偵支隊副支隊長，為正處級官員。據《哈爾濱日報》，27年來，車福濱一直奮戰在打擊刑事犯罪第一線，先後參與偵破刑事案件5000多宗、抓獲疑犯2100多名、捕獲各類逃犯406人，並榮獲個人一等功2次、二等功1次、三等功4次；被授予「全省優秀人民警察」、「市政法系統人民滿意幹警」、「感動哈爾濱年度人物」、「哈爾濱市民喜愛的好警察」等各級榮譽稱號50多次。

哈爾濱市紀委監委26日的一紙通報，卻揭開了其真面目，車福濱涉嫌嚴重違紀違法，並為黑社會性質組織充當「保護傘」。車福濱曾在呼蘭區任公安分局副局長長達3年。今年5到7月，包括呼蘭區原區委書記朱輝、原區長于傳勇、區政協主席孫紹文在內，呼蘭區先後有14名重量級領導幹部被查。

督導組促治本 呼蘭區14官員受查

《中國紀檢監察》雜誌報道，落馬的14人均涉嫌為被民眾稱為呼蘭「四大家族」（楊、于、王、董）的涉黑涉惡勢力充當「保護傘」。以于文波為首的于家，以楊光、楊宏和楊榮等為首的楊家，以王志江為首的王家，以董俊珍為首的董家，在呼蘭長期盤踞於供熱、房地產、公共巴士路線、商貿等行業壟斷經營、欺行霸市，嚴重損害民眾利益。

今年8月5日，督導組向黑龍江反饋情况時，罕見地點名呼蘭案，認為這是民眾反映強烈的呼蘭區「涉黑涉惡涉傘涉腐」問題，稱其為「全省專項鬥爭掀開『蓋子』、撕開『口子』向縱深發展的重要標誌性成果」。時隔兩個月，即10月23日，當督導組對黑龍江「回頭看」時，再次點名呼蘭區「涉黑涉惡涉傘涉腐」問題，要求在現有「撕開口子」、「揭開蓋子」，取得重大突破和成效的基礎上，加大深挖整治力度，並深刻總結剖析，舉一反三，拿出治本之策。

督導組話音剛落，車福濱便應聲落馬。今年國慶，車福濱受邀站在北京天安門國慶閱兵的觀禮台上。《哈爾濱日報》報道，車福濱受訪時說，「從來沒有如此激動，且充滿幸福」，他又說，「我也要盡快回到自己的崗位，和戰友們一起履職盡責，守一方平安！」 中共政法委官網稱，黑龍江省僅有兩名警察受邀去北京觀禮。

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