67歲婦「自然受孕」誕嬰 或創紀錄

保健院院長主刀 誕2.5公斤女嬰

《棗莊日報》報道，對於這次高齡、高危孕婦剖腹產手術，省市兩級的衛健委部門都十分重視，棗莊市婦幼保健院專門邀請山東省婦幼保健院院長王謝桐坐鎮主刀，最終田女士成功誕下重2.5公斤的女嬰。田女士丈夫、68歲的黃先生表示，孩子是上天賜給他們兩老的，「既然來了我們就會好好照顧她」。

王謝桐術後指出，手術很順利，在前期討論中發現的兩個問題都得到解決，產婦血壓、脈搏很平穩，嬰兒也很平安。他形容，此例高齡、高危孕婦妊娠成功是個奇蹟，棗莊市婦幼保健院成立專門團隊對她進行全天候的監護。因為田女士高齡及之前患有疾病、新生嬰未足月，母女目前均被送入深切治療部（ICU）觀察。

對於有網民質疑「自然受孕」的說法，《瀟湘晨報》引述棗莊市婦幼保健院高危產科一名醫務人員表示，「自然受孕」是產婦自己說的。該院產科一名醫生則指，產婦到院時醫生都會問是否自然受孕。另外，有醫院工作人員透露，田女士是棗莊市婦幼保健院的退休醫生，她和丈夫早已育有一兒一女，皆年過30。