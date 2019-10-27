響應習近平政治局會議講話 黨媒新猷 區塊鏈留「初心」

新華社報道，習近平稱，區塊鏈的集成應用在新的技術革新和產業變革中起着重要作用，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，着力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。

習：融合實體經濟 推民生應用

習稱要推動區塊鏈和實體經濟深度融合，解決中小企業貸款融資難、銀行風控難、部門監管難等問題；要利用區塊鏈探索數字經濟模式創新，為打造便捷高效、公平競爭、穩定透明的營商環境提供動力；要探索「區塊鏈+」在民生領域的運用，積極推動該技術在教育、就業、養老、精準脫貧、醫療健康、商品防偽、食品安全、公益、社會救助等領域的應用；要推動區塊鏈底層技術服務和新型智慧城市建設相結合，探索在信息基礎設施、智慧交通、能源電力等領域的推廣應用；要探索利用區塊鏈數據共享模式，實現政務數據跨部門、跨區域共同維護和利用，促進業務協同辦理。

中國共產黨新聞網報道，「黨建+區塊鏈」新產品「『鏈』上初心」昨日上線，這是首次將黨建工作與區塊鏈技術結合，「讓廣大黨員幹部在體驗區塊鏈新技術的過程中，以新穎形式讓黨員留住初心、驗證初心、不忘初心」，並形容「這既是黨建工作的一次新嘗試，也是區塊鏈應用的一個新場景」。黨員只要掃描「人民黨建雲」上的二維碼就能登入寫初心。

掃二維碼登入 獲密匙取閱初心

報道指出，中共黨員可透過該產品記錄下自己的「初心」，它將生成「初心」區塊，被永久保留在區塊鏈上，不可更改。黨員會獲取一枚密匙，並有3個選擇，一是將「初心」裝入「時光膠囊」，在每年「政治生日」（即入黨日）或中共成立周年紀念日用密匙打開，查看「初心」；二是登上「初心牆」，直接公開自己的「初心」，讓所有人共同見證；三是郵寄給未來的自己，設定郵件收取時間，毋須密匙，屆時登陸「人民黨建雲」平台就會自動彈出。