駐京周記：從量子騙局看民眾科學素養

【明報專訊】上周媒體揭發多個量子騙局，官方亦對此介入調查。有科學家指出，目前能用金錢買到的量子技術全是假的，但這依然無法阻止百姓對子女和資產的投資熱潮，導致大批民眾被量子醫療和量子閱讀等玄之又玄的噱頭騙得血本無歸。這倒令筆者想起上月底，曾廣為網民詬病、卻連播了21年的央視老牌節目《走近科學》停播。民眾的科學素養再提升恐怕仍是未來內地政府的重要任務之一。
學者：用錢買到的量子產品皆假
被揭以量子名義詐騙的是山東濟南一家公司，該公司以可通過量子科技治病和投資為名，詐騙多名民眾，最高達10數萬元（人民幣）。所幸的是，當地政府部門已介入調查。無獨有偶，深圳一家培訓機構聲稱掌握來自日本的量子閱讀技術，使兒童可通過快速翻書，在5分鐘內閱讀10萬字著作，不過該騙局亦被媒體揭發，兒童是通過偷看和考前老師泄題等方式表演「學習成果」。
事實上，量子科技作為世界各國尖端科研，尚無實際商業運用。中科院院士郭光燦曾公開演講稱，「能用錢買到的量子產品都是假的」。但這依然不能阻止國人「投資」，也側面折射出中國民眾的判斷能力和科學素養仍然不高。
上月底，開播21年的《走近科學》停播。欄目用近乎靈異的手法表現一些看似玄幻的事件，又以科學方式解讀，因此被網民笑稱故弄玄虛。網上亦流傳製片回應，稱在社會基層，民眾的科學素養偏低是不爭的事實。
農村盛行半仙巫醫 科普進展慢
近百年來，雖然廣大民眾已知道請乩降神不能抵抗洋槍洋炮，但在內地農村地區一些「半仙」或「巫醫」仍有龐大市場，一些宗教亦有被重新「神巫」化的迹象。去年中國科協發布調查數據顯示，中國公民具備科學素養的比例僅8.47%，而這一數據比2005年僅略高於1%。根據中國十三五規劃，要求在2020年底將這一比例提升到10%，這意味未來一年內，如何提高中國民眾的科學素養，也是政府的重要工作，不能掉以輕心。