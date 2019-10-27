駐京周記：從量子騙局看民眾科學素養

學者：用錢買到的量子產品皆假

被揭以量子名義詐騙的是山東濟南一家公司，該公司以可通過量子科技治病和投資為名，詐騙多名民眾，最高達10數萬元（人民幣）。所幸的是，當地政府部門已介入調查。無獨有偶，深圳一家培訓機構聲稱掌握來自日本的量子閱讀技術，使兒童可通過快速翻書，在5分鐘內閱讀10萬字著作，不過該騙局亦被媒體揭發，兒童是通過偷看和考前老師泄題等方式表演「學習成果」。

事實上，量子科技作為世界各國尖端科研，尚無實際商業運用。中科院院士郭光燦曾公開演講稱，「能用錢買到的量子產品都是假的」。但這依然不能阻止國人「投資」，也側面折射出中國民眾的判斷能力和科學素養仍然不高。

上月底，開播21年的《走近科學》停播。欄目用近乎靈異的手法表現一些看似玄幻的事件，又以科學方式解讀，因此被網民笑稱故弄玄虛。網上亦流傳製片回應，稱在社會基層，民眾的科學素養偏低是不爭的事實。

農村盛行半仙巫醫 科普進展慢

近百年來，雖然廣大民眾已知道請乩降神不能抵抗洋槍洋炮，但在內地農村地區一些「半仙」或「巫醫」仍有龐大市場，一些宗教亦有被重新「神巫」化的迹象。去年中國科協發布調查數據顯示，中國公民具備科學素養的比例僅8.47%，而這一數據比2005年僅略高於1%。根據中國十三五規劃，要求在2020年底將這一比例提升到10%，這意味未來一年內，如何提高中國民眾的科學素養，也是政府的重要工作，不能掉以輕心。

明報記者 鄭海龍