原內蒙書記李紀恒出任民政部長

稱調職體現對內蒙關懷肯定

內蒙古自治區上周五召開全區領導幹部會議，中央組織部部務委員兼干部二局局長鄒銘宣布中央決定，寧夏回族自治區黨委書記石泰峰轉任內蒙古黨委書記，李紀恒另有任用。《新京報》消息，李紀恒會上說，這次職務調整，充分體現了以習近平為核心的黨中央對內蒙古的親切關懷、對內蒙古工作的充分肯定、對內蒙古領導班子建設的高度重視，「我完全擁護、堅決服從中央的決定」，又希望大家全力支持石泰峰的工作，戮力同心把內蒙古各項事業繼續推向前進。

新華社昨報道，十三屆全國人大常委會第十四次會議經表決，決定任命李紀恒為民政部部長。此前，民政部部長一職由黃樹賢擔任，生於1954年9月的黃樹賢現已滿65歲。

現年62歲的李紀恒是廣西貴港人，在廣西和雲南工作多年，2016年8月調任內蒙古黨委書記，直至此番履新。卸任的黃樹賢是江蘇揚中人，曾在紀檢監察系統工作27年，2016年11月出任民政部部長。根據規定，內地省部級官員的退休年齡為65歲。現在年過65歲的部長還有剛於10月10日生日的農業和農林部部長韓長賦。