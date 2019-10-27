王毅籲日正確對待歷史台灣問題承諾

出席北京—東京論壇

中日關係正在回暖，兩國有近千名政商界、學術界、傳媒界人士及高校學生出席論壇。澎湃新聞報道，王毅表示，「中日兩國的利益從來沒有像今天這樣廣泛而深度融合，兩國發展從來沒有像今天這樣直接而緊密相連」。王毅又提醒，兩國建立互信首先體現在恪守中日4個政治文件確立的各項原則，「尤其是在正確對待歷史和台灣問題上所做的承諾」，不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。共同社稱，王毅還指出，雙方應把互不構成威脅、互為合作伙伴的共識落實到行動，並歡迎日本參與中國主導的一帶一路。

日本駐華大使橫井裕表示，所謂日中關係新時代，不僅限於兩國雙邊關係。日中兩國對亞洲和世界和平繁榮具有艱鉅責任，兩國要有這樣的共識，共同攜手為解決地區和國際社會問題作出貢獻，「這才是真正的日中新時代兩國關係應有的姿態」。日本前首相福田康夫也在演講中強調，日中關係已完全正常化，稱「正因為全球的不穩定日益加深，才更需要日中加強合作關係」。

日大使籲應攜手解決國際社會問題

本屆論壇主題為「新時代、新期待：中日在維護亞洲及世界和平與發展中應承擔的責任」為主題，為期一天半，將在安全保障、政治和外交、經濟等分組討論會上交換意見。