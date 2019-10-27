王毅籲日正確對待歷史台灣問題承諾

【明報專訊】第十五屆北京—東京論壇昨在北京登場，國務委員兼外交部長王毅致辭時說，目前中日雙方已經原則商定國家主席習近平明年春天應邀到日本國事訪問。如果成行，將是中國國家元首時隔12年正式訪日，必將成為新時代引領中日關係發展的重要里程碑。他又敦促日本正確對待歷史和台灣問題上所作的承諾。
出席北京—東京論壇
中日關係正在回暖，兩國有近千名政商界、學術界、傳媒界人士及高校學生出席論壇。澎湃新聞報道，王毅表示，「中日兩國的利益從來沒有像今天這樣廣泛而深度融合，兩國發展從來沒有像今天這樣直接而緊密相連」。王毅又提醒，兩國建立互信首先體現在恪守中日4個政治文件確立的各項原則，「尤其是在正確對待歷史和台灣問題上所做的承諾」，不能含糊，不能懈怠，更不能倒退。共同社稱，王毅還指出，雙方應把互不構成威脅、互為合作伙伴的共識落實到行動，並歡迎日本參與中國主導的一帶一路。
日本駐華大使橫井裕表示，所謂日中關係新時代，不僅限於兩國雙邊關係。日中兩國對亞洲和世界和平繁榮具有艱鉅責任，兩國要有這樣的共識，共同攜手為解決地區和國際社會問題作出貢獻，「這才是真正的日中新時代兩國關係應有的姿態」。日本前首相福田康夫也在演講中強調，日中關係已完全正常化，稱「正因為全球的不穩定日益加深，才更需要日中加強合作關係」。
日大使籲應攜手解決國際社會問題
本屆論壇主題為「新時代、新期待：中日在維護亞洲及世界和平與發展中應承擔的責任」為主題，為期一天半，將在安全保障、政治和外交、經濟等分組討論會上交換意見。