劉鶴與美方通話順利 首階段協議磋商完成

雙方同意妥善解決各自核心關切

國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴當晚應邀與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。中國商務部昨發聲明稱，雙方同意妥善解決各自核心關切，確認部分文本的技術性磋商基本完成。雙方牽頭人將於近期再次通話，在此期間工作層將持續抓緊磋商。美國貿易代表處（USTR）的聲明則指出，雙方在具體議題上取得進展，首階段貿易協議接近完成，雙方將繼續副部級磋商，高級代表將在短時間內再次通話。

路透：華擬增購農產品換取免加稅

農產品是這次討論的重點。根據中方發表的聲明，雙方確認就美方進口中國自產熟製禽肉、鯰魚產品監管體系等效，以及中方解除美國禽肉對華出口禁令、應用肉類產品公共衛生信息系統等達成共識。聲明還提到，中國商務部部長鍾山、人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧吉喆等參加了通話。

路透社25日亦稱，中國試圖通過大量購買美國農產品，來換取美國的關稅豁免。報道引述兩名美方消息人士稱，北京將要求華盛頓在12月15日放棄對價值1560億美元的中國商品徵收關稅的計劃，其中包括手機，筆記本電腦和玩具等商品。其中一人表示，北京還可能尋求美方取消自9月1日起對價值約1250億美元的中國商品徵收的15%關稅。而中方的回報則是對美國部分農產品免除關稅，包括大豆、小麥和玉米。消息人士還說：「中方希望只對最初的2500億美元商品徵稅」。特朗普8月時宣布將在9月起對餘下價值3000億美元中國商品加徵關稅，其後因貿談形勢趨緩而部分延期及暫緩。

特朗普：中國採購數量比想像多

特朗普25日在白宮南草坪對媒體表示，貿易談判進展順利。「我們做得很好。我們正在與他們打交道，而很多好事正在發生。他們（指中國）非常想達成協議。」他預期，11月將在智利APEC峰會期間與中國國家主席習近平簽署首部分的協議，又說中方期望見到關稅下調，也將購買更多美國農產品，「數量比任何人想像都要多」。萊特希澤則強調，中國同意取消對美國轉基因作物的一些限制和其他食品安全壁壘。路透社引述消息人士稱，這舉措意義重大，因為它可能為美國大幅增加對華農產品出口鋪平道路。

明報記者

（中美角力）

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