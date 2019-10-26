巴西總統訪華 習：願增購產品

發表聯合聲明 續擴雙邊貿易

新華社報道，習近平表示，中方願進口更多符合中國市場需求的巴西優質產品和高附加值產品，拓展兩國農業、能源、礦業、航天、基建等合作，並把科技創新和數碼經濟塑造為中巴合作新增長點。資料顯示，巴西出口中國的主要是大豆、原油、鐵礦石等無附加值產品。博索納羅表示，希望雙方擴大貿易和投資，深化科學技術、航天、體育等重要領域合作，巴西將打開市場，歡迎中國企業積極參與巴西基礎設施和油氣領域投資合作。

兩國還發表聯合聲明，其中提到，兩國元首決定繼續擴大貿易規模，積極鼓勵雙邊貿易多元化；雙方同意在符合各自利益和國家法律的基礎上，積極促進雙邊投資，擴大經濟互補性，尋找新經濟機遇。

專家：博索納羅轉軚為解基建瓶頸

據中央社報道，博索納羅去年競選時曾批評「中國人不是在巴西買東西，而是正買下巴西」，現在改變姿態訪華，基礎設施專家吉馬良斯（Jesse Guimaraes）認為，此行是解決一直以來窒礙巴西發展的基礎建設瓶頸的機會。