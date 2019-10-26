巴西總統訪華 習：願增購產品

【明報專訊】在中美貿易戰的背景下，中國近期加強與巴西的經貿聯繫。巴西總統博索納羅昨日首度訪華，並與國家主席習近平舉行會談，習稱中方願進口更多符合中國市場需求的巴西優質產品和高附加值產品，同時支持巴西下月舉辦金磚會議。博索納羅則表示，歡迎中國企業積極參與巴西基礎設施和油氣領域投資合作。
發表聯合聲明 續擴雙邊貿易
新華社報道，習近平表示，中方願進口更多符合中國市場需求的巴西優質產品和高附加值產品，拓展兩國農業、能源、礦業、航天、基建等合作，並把科技創新和數碼經濟塑造為中巴合作新增長點。資料顯示，巴西出口中國的主要是大豆、原油、鐵礦石等無附加值產品。博索納羅表示，希望雙方擴大貿易和投資，深化科學技術、航天、體育等重要領域合作，巴西將打開市場，歡迎中國企業積極參與巴西基礎設施和油氣領域投資合作。
兩國還發表聯合聲明，其中提到，兩國元首決定繼續擴大貿易規模，積極鼓勵雙邊貿易多元化；雙方同意在符合各自利益和國家法律的基礎上，積極促進雙邊投資，擴大經濟互補性，尋找新經濟機遇。
專家：博索納羅轉軚為解基建瓶頸
據中央社報道，博索納羅去年競選時曾批評「中國人不是在巴西買東西，而是正買下巴西」，現在改變姿態訪華，基礎設施專家吉馬良斯（Jesse Guimaraes）認為，此行是解決一直以來窒礙巴西發展的基礎建設瓶頸的機會。