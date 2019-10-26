姦10歲女不遂 13歲童涉殺人棄屍 自稱免刑責 警送收容教養

《現代快報》引述死者王萱的舅父賀先生稱，當日下午3時半，王萱（化名）在美術班補習後，在回家途中失蹤，家屬報警後亦在附近尋找，並沿女生回家路線調取監控錄像，約晚上7時許，在路口花槽找到渾身是血、外褲被脫一半，已氣絕多時的王萱。這個路口距離蔡家大約有50米距離，距離王萱父母所開的士多約150米。

死者屍體尋獲 疑兇裝作圍觀

新媒體「津雲」引述王萱的父親王章（化名）稱，當日蔡曾兩次到他的士多來問王萱的情況，當時他並未為意；王萱的母親賀薇（化名）亦稱，找到女兒屍體時，疑兇就站在她們身邊，裝作圍觀，還稱「真的死了啊？」。

收容教養一般最多3年

警方當晚接案後走訪調查，並在當日深夜將蔡××帶走扣查。警方透露，21日凌晨，蔡供述了殺害王萱的事實。關於蔡以何種手段或說辭將王萱帶到自己家中，及涉嫌行兇的過程，警方則未透露。事後賀薇曾向媒體展示一份蔡××在在班級群發言記錄，疑為自己洗白，質疑警方將他納入嫌疑對象進行偵查。對有人詢問刑法處罰時，他回答自己未足14歲，免於刑事處罰。

24日晚，大連警方發出通告稱，蔡有重大作案嫌疑，並如實供述殺害王萱的過程。「但依據《刑法》第十七條第二款之規定，加害人蔡××未滿14周歲，未達到法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任。同時，公安機關依據《刑法》第十七條第四款之規定，按照法定程式報經上級公安機關批准，於10月24日依法對蔡××收容教養。」

社區街坊聯署拒其返回

收容教養制度是對犯下罪行但不滿16周歲不予刑事處罰的人，由政府進行收容、集中教育管理的一種強制的教育改造行政措施，一般期限為1至3年。對於警方的決定，王萱的家人表示不滿，王章夫婦表示，「收容教養能教養幾年？能關他一輩子嗎？這種人會因為收容教養而悔改嗎？我們的目的不是什麼民事賠償，而是讓他付出代價，不能再危害社會」。他們表示已聘請律師代理案件。

慘劇發生後，事發社區居民自發悼念王萱，多名年輕女業主指認稱曾遭蔡××跟蹤和非禮。有居民亦發起聯署，強烈表示要還小區安寧，稱不願再看到蔡回到小區及其被釋後繼續禍害他人。