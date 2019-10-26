四中全會前夕 三地書記省長換人

李克強北大同學

寧夏書記調掌內蒙

63歲的石泰峰是國務院總理李克強在北京大學法律系時的同學，他攻讀學士和碩士學位後，1985年起在中共中央黨校任職25年，其中9年擔任副校長，經歷胡錦濤、曾慶紅、習近平3任校長。石2010年「空降」江蘇，出任省委常委、組織部長，翌年升為省委副書記，還曾兼任蘇州市委書記，2015年底成為江蘇省長。至2017年4月，石升任寧夏書記。

62歲的李紀恒早年在家鄉廣西工作，曾任省會城市南寧市委書記和省委副書記。2005年李紀恒被調往鄰省雲南，逐步升為省長、省委書記，2016年因在全國兩會上唱雲南民歌表達邊疆人民對扶貧工作的期待，受到關注。李紀恒同年轉任內蒙古黨委書記，為國家習近平親信、時任雲南省長陳豪升任書記「讓位」。

內蒙書記「另有任用」

值得注意的是，李紀恒任職的3地均為邊陲地區。官方尚未透露其新職務。

河南省長接任寧夏書記

本月剛滿62歲的陳潤兒在故鄉湖南任職多年，曾有傳聞稱他以母親年邁需照顧為由拒絕被調往外省，至2013年陳才從湖南省委常委、長沙市委書記的位置上轉赴黑龍江，擔任省委副書記，2016年再到河南任省長。上周一（14日）李克強才召集陳潤兒和另外4名省長就經濟形勢開座談會，要求頂住經濟下行壓力。